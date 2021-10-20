Байдена обеспокоили сообщения о китайских гиперзвуковых ракетах

Президент США Джо Байден на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Пенсильвания выразил обеспокоенность гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай, сообщает Reuters.

«Да», — ответил президент США на вопрос журналистов, беспокоится ли он о китайских гиперзвуковых ракетах.

Однако комментировать испытания ракет американский лидер не стал.

В августе КНР испытала гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, продемонстрировав передовой космический потенциал. По данным источников, китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти КНР приступили к строительству более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. По информации газеты, соответствующие работы ведутся в пустыне на территории китайской провинции Ганьсу.