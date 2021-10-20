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Шойгу заявил о расширении присутствия НАТО у границ Союзного государства

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Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает свое присутствие в непосредственной близости границ Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, совершенствуется военная инфраструктура Североатлантического альянса, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски военнослужащих.

«Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличивается емкость портовой и аэродромной инфраструктур», — рассказал Шойгу.

Министр добавил, что численность сил первоочередного задействования НАТО увеличилась с 25 до 40 тыс. военнослужащих.

Ранее Шойгу заявил, что американские военные при поддержке союзников по НАТО приступили к активной работе по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в странах Европы. Министр подчеркнул, что Россия видит в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

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