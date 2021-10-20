Украинский генерал призвал Киев бороться с Россией «нетрадиционным» оружием

Генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко выразил мнение, что Киеву следует бороться с Россией с помощью нетрадиционных видов вооружения. Такое заявление он сделал в беседе с порталом Comments.ua.

Он назвал РФ мощнейшим военным государством. По словам Романенко, Украина не может выставить в противовес Москве такое количество бронетехники, боевых вертолетов и самолетов, живой силы.

«У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии», — сказал он.

Генерал также указал, что РФ в годы президентства Владимира Путина занималась укреплением своей обороноспособности. Благодаря этому, как отметил Романенко, в ВС России удельный вес современного вооружения в разных видах вооруженных сил составляет 65-75% При этом на Украине аналогичный показатель составляет только 15-20%, посетовал он.

«Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения», — заключил бывший замначальника Генштаба ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный назвал то, что станет победой Украины над Россией.