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Defense Express: Украина отправила в США основной боевой танк «Оплот»

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На украинском предприятии «Завод имени Малышева» подготовили основной боевой танк БМ «Оплот» к отправке в США, спустя 3 года после заказа Пентагона. Об этом сообщило издание Defence Express.

Причины покупки танка в единственном экземпляре неизвестны. Стоимость современной модификации машины, которую получат американские военные, составила 7 млн долларов. Версия для компании «Укрспецэкспорт» была дешевле на 4 млн долларов, а для Таиланда («Оплот-Т») — на 2,1 млн долларов.

Танк для Пентагона отгрузили 10 октября. Перед этим машину показали на выставке «Оружие и Безопасность — 2021», а также на параде 30-летия независимости Украины.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок подробно рассказал о прошедшем параде. В ходе мероприятия демонстрировались украинская и советская техника.

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