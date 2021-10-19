Власти Японии: выпущенный КНДР снаряд может быть баллистической ракетой

Снаряд, выпущенный Северной Кореей в сторону Японского моря, может быть баллистической ракетой. Об этом заявила Береговая охрана Японии, сообщает агентство Kyodo.

По данным ТАСС, ведомство выпустило предупреждение для судов в связи с возможным запуском баллистической ракеты со стороны Северной Кореи и риске падения обломков.

Ранее агентство Yonhap сообщило о том, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Детали запуска не раскрывались.

За прошедший месяц КНДР провела испытательный пуск новой зенитной ракеты с целью «подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты», а также запуск новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

Госдепартамент США осудил ракетный пуск КНДР, называя его нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН, а также угрозой для соседних стран и международного сообщества.