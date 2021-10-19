«Известия»: фрегаты-невидимки научились наводить на противника береговые ракетные комплексы

Фрегаты проекта 22350, изготавливаемые с использованием стелс-технологий, научились наводить на противника береговые ракетные комплексы — сверхзвуковые «Бастионы» и низковысотные «Балы». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«В настоящее время система взаимодействия между фрегатами проекта 22350 и береговыми комплексами уже проверена и признана боеготовой», — говорится в сообщении.

По данным издания, испытания прошли в октябре. В ходе учений «Бастион» произвел удары островов архипелага Земля Франца-Йосифа по условным кораблям противника, используя целеуказания фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракетные комплексы смогли уничтожить все мишени.

Основной задачей учений при этом стало взаимодействие при передаче данных. «Бастионы» скрытно получили всю необходимую информацию и нанесли точный удар по соединению противника.

Ранее сообщалось, что российские береговые ракетные противокорабельные ракетные комплексы «Бастион» на учениях в Крыму осуществили пуски ракет по учебным мишеням, которые имитировали «вражеские» корабли. Во время испытаний личный состав боевых расчетов комплексов отработал задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами на полигоне Опук в Крыму.