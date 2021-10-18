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В Росгвардии опровергли информацию о драке с чеченцами на испытаниях краповых беретов

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Пресс-служба Росгвардии по Пензенской области

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил ТАСС, что представители спецподразделений не дрались и не выясняли отношений на состязаниях за получение краповых беретов в Ставропольском крае. По его словам, это были «всего лишь эмоции».

Грибакин заявил журналистам: «Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений — это всегда эмоции». Он заверил, что каких-либо драк не происходило. Победил сильнейший, резюмировал Грибакин.

«Отмечу, что краповые береты — это символ доблести и чести. Наши специальные подразделения его не снимали даже перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований», — добавил представитель Росгвардии.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в собственном Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» произошла драка после того, как стало известно о мошенничестве со стороны представителей Чеченской республики. Во время марш-броска их подвозили на автомобилях.

Ранее сообщалось, что Совет «Краповых беретов» разберется в конфликте с представителями Чечни в «Тамбукане».

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