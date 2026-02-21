Москвич лишился более 41 млн рублей после сообщения от «начальника»

Пожилой житель Москвы перевел мошенникам более 41 млн рублей после сообщения в мессенджере якобы от бывшего работодателя. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 65-летнему мужчине позвонили представители бывшего работодателя и сообщили о якобы проводимой проверке из-за утечки персональных данных. Это вызвало у россиянина подозрений и стало началом мошеннической схемы. Позже ему позвонили люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и финансовой организации. Они утверждали, что с его счетов якобы осуществляются транзакции для финансирования противоправной деятельности.

Запугав уголовной ответственностью, злоумышленники предложили перевести все сбережения в «резервный фонд» для урегулирования ситуации. Несмотря на осведомленность о подобных схемах, мужчина поверил, что мера временная и деньги вернут, после чего выполнил указания звонивших.

За шесть дней пострадавший снял почти 38 млн рублей в двух банках, а также обменял иностранную валюту на 3 млн рублей и перевел все средства на указанные счета.

Аферисты пытались убедить его оформить заем под залог квартиры. Однако невозможность быстро провести оценку недвижимости не позволила довести этот этап до конца.

Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. Общий ущерб превысил 41,8 млн рублей.

В прокуратуре напомнили о необходимости проверять любую информацию, поступающую от неизвестных лиц, и самостоятельно связываться с организациями для уточнения сведений. Там подчеркнули, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или в «резервные фонды».

Ранее на Кубани пенсионер потерял более 10 млн рублей, поверив аналогичным обещаниям «бывших коллег».