Слуцкий предостерег США от попыток проверять РФ на прочность после инцидента с эсминцем

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал инцидент с эсминцем ВМФ США в Японском море. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы. Ответные меры всегда будут жесткими, профессиональными и соразмерными», — написал парламентарий.

По его словам, Вашингтон продолжает свои провокации вблизи российских границ, и вместо того, чтобы предоставить извинения, утверждает, что не было нарушений международных прав.

«Что такое международное право в США понимают весьма своеобразно, предпочитая действовать в соответствии с «порядком, основанном на правилах», где «право силы», очевидно, заменяет силу права. Но с Россией это вряд ли пройдет», — отметил Слуцкий.

Ранее Министерство обороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море.

В министерстве сообщили, что эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Как уточнили в оборонном ведомстве, американский корабль приблизился к территориальным водам РФ и попытался пересечь государственную границу в районе проведения совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021».

В Тихоокеанском флот США в свою очередь отметили, что заявление российского ведомства о взаимодействии двух кораблей ВМФ не соответствует действительности.