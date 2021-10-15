Южные рубежи России усилят «Аллигаторами» и «Суперграчами»

В начале 2022 года авиация Южного военного округа (ЮВО) получит партию новых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и модернизированные штурмовики Су-25СМ3 «Суперграч». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

По их словам, вертолеты Ка-52, которыми пополнится авиация ЮВО, будут отличаться от базовой модели, поставляющейся в войска с 2012 года. Новые образцы обладают усовершенствованной гиростабилизированной оптико-электронной станцией (ГОЭС). В эти летательные аппараты также внесены небольшие изменения по опыту участия в боевых конфликтах и повседневной эксплуатации в войсках.

Модернизированные Су-25СМ3 является самой современной и недавней модификацией знаменитого штурмовика. Как сообщается, самолет получил возможность применять современное оружие. Кроме того, ему сменили оптико-локационную систему на полностью российскую СОЛТ-25. Су-25СМ3 также оснастили усовершенствованным бортовым комплексом самообороны.

Авиация округа часто используется в качестве подвижного резерва. В сентябре на совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» послали эскадрилью Су-25СМ3. В ходе маневров штурмовики применили свою новую прицельно-навигационную систему для массированного бомбового удара, пишет издание.

Ранее Минобороны РФ назвало цену для первых образцов вертолетов Ка-52М («Супераллигатор»).