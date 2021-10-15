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В Армении сообщили о шести пострадавших после обстрела со стороны Азербайджана

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AP

Шестеро военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) пострадали после обстрела со стороны Азербайджана, сообщил на своей странице в Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян.

«В результате обстрела армянских позиций у села Норшен Мартунийского района Арцаха ранены шесть армянских военнослужащих, из них двое получили тяжелые ранения», — сообщил Татоян.

Ранее стало известно, что изменилось за год с начала второй карабахской войны.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен, что вторая карабахская война привела к изменению баланса сил в регионе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года, а 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня.

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