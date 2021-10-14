Расходы на оружейный ядерный комплекс России вырастут на 14% к 2024 году

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что финансирование оружейного ядерного комплекса России вырастет на 14% к 2024 году, что позволит разрабатывать новые виды оружия. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Это очень много, и это позволит нам продолжать закупку самых современных систем вооружения, и это позволит нам проводить дальнейшие научные изыскания по созданию новых видов оружия», — сказал он.

Ранее и.о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, выступая на Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что попытки немедленного запрета ядерного оружия являются ошибкой.

Он отметил, что достичь ядерного разоружения возможно только на основе договоренностей и последовательного сокращения ядерного оружия.

До этого Воронцов заявил, что Россия создает новые комплексы вооружений в ответ на действия США.