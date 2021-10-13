В Твери весной 2022 года откроется «военкомат будущего»

В Твери, к началу весеннего призыва в 2022 году, откроется «военкомат будущего», разработанный по проекту Министерства обороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Руденю.

«Планируем открытие военкомата уже к весеннему призыву 2022 года. Новый, цифровой военкомат в Тверской области должен стать флагманским, образцовым объектом в рамках дальнейшего развития сети военкоматов Российской Федерации. Хотим поблагодарить за это решение министра Сергея Кужугетовича Шойгу, его заместителя Тимура Вадимовича Иванова», — заявили в пресс-службе тверского губернатора.

В июне 2021 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, во время рабочей поездки в Тверскую область, объявил о начале программы обновления военкоматов в России.

До этого, в сети распространилась видеозапись внезапной проверки одного из московских военкоматов главой Минобороны России.

На записи видно, как глава ведомства проходит по коридорам и заходит в разные кабинеты. В одной из комнат Шойгу отчитывает сотрудников военкомата за отсутствие компьютеров для связи с другими военкоматами.