В ЛНР сообщили о взятом в плен украинскими силовиками сотруднике СЦКК

Украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в Тelegram написал представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, представитель СЦКК попал в плен в районе пропускного пункта «Первомайск – Золотое». Прежде Народная милиция республики сообщала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Золотое-5.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя произошедшее, заявил, что продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно, пока Киев не вернет офицера представительства республики в СЦКК, передает РИА «Новости».

Он потребовал незамедлительно освободить представителя ЛНР и попросил Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ и другие международные организации «дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева». Глава ЛНР отметил, что такие действия украинских силовиков являются «актом терроризма». Он также призвал оказать давление на власти Украины для «неукоснительного соблюдения минских соглашений».

Ранее Пасечник назвал число жертв конфликта в Донбассе.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.