«Талибан*» разместил «десятки тысяч спецназовцев» в провинции на границе с Таджикистаном

Радикальное афганское движение «Талибан (организация запрещена в России)» разместило «десятки тысяч спецназовцев» в провинции Тахар на границе с Таджикистаном. Об этом заявил в Twitter заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

По его словам, десятки спецподразделений армии из так называемого Исламского эмирата Афганистана (самоназвание Афганистана у талибов — прим.) в ходе выполнения операции «Мансури» были дислоцированы в Тахаре «для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз».

Кроме того, дополнительные силы были развернуты для устранения потенциальных угроз безопасности и других препятствий.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. Талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе и сформировали собственное правительство. При этом, по словам официального представителя радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина, на полное формирование правительства может уйти несколько месяцев.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что нейтральный подход мирового сообщества к ситуации в Афганистане может спровоцировать трагедию, сопоставимую с терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорк. По его словам, различные террористические силы уже активно укрепляют свои позиции в Афганистане, пользуясь военно-политическим вакуумом внутри республики.