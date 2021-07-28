США планируют разместить новые системы ПРО на Аляске к 2028 году

Глава Северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов, генерал Глен ван Херк заявил, что на Аляске к 2028 году будут развернуты новые комплексы противоракетного вооружения, сообщает Reuters.

«Ракетные перехватчики следующего поколения планируется разместить в 2028 году. Согласно имеющимся у меня данным, этот процесс движется полностью в соответствии с графиком», — заявил ван Херк.

По словам американского генерала, размещение новых систем ПРО на Аляске позволит также улучшить возможности американских противоракетных сил по борьбе с ракетами большой дальности, наравне с работой радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении.

«Это должно сыграть решающее значения для наших возможностей в сфере противоракетной обороны», — считает ван Херк.

Ранее Москва выступила с предостережением для Вашингтона от размещения гиперзвуковых ракет в Европе.