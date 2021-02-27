Армия США получит 400 «достающих до России» стелс-ракет

Военно-воздушные силы США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, якобы способных долететь до России. Об этом сообщает издание Janes.

Соответствующий контракт $428,4 млн заключен с компанией Lockheed Martin. Согласно документу, ракеты будут готовы к середине 2025 года.

В июне прошлого года года украинская консалтинговая компания Defense Express рассказала, что стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress способны ударить по России без захода в зону поражения зенитных комплексов С-400 «Триумф».

Ранее сообщалось, что НАТО высоко оценил российский зенитный комплекс «Панцирь».