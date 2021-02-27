США поставят Саудовской Аравии больше оборонительного оружия

США намерены перейти к поставкам Саудовской Аравии в основном оборонительных систем оружия и военной техники. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Мы пересматриваем эти сделки по продаже оружия. Добиваемся того, чтобы в перспективе то, что мы поставляем, шло на оборону королевства, а не на пользу его способности вести наступательные операции», — заявил он.

Кроме того, подчеркнул он, исполнительная ветвь власти в Вашингтоне будет тесно консультироваться относительно целесообразности дальнейших поставок вооружений Эр-Рияду с Конгрессом США.

«И другой очень важный момент здесь: двигаясь вперед, мы будем делать это, полностью консультируясь с Конгрессом. Мы от этого в прошлом ушли», — сказал Блинкен.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.