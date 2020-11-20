Президент Армении назначил новых глав минобороны и МЧС
Анна Светлова
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Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны страны Давида Тонояна и назначил главой ведомства Вагаршака Арутюняна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее армянские СМИ сообщали, что глава министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.
Известно, что Арутюнян возглавлял минобороны республики в 1999-2000 годах.
Другим указом глава государства назначил главой МЧС Армении Андраника Пилояна.
До этого сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отстранил от должности заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна и главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.
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