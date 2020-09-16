Военные Балтфлота эвакуировали раненого иностранного моряка

Военные Балтийского флота эвакуировали нуждавшегося в срочной помощи врачей матроса нидерландского корабля EEMSBORG в Финском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.

Как рассказал собеседник агентства, этот моряк получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ.

«Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи», — добавил Мартов.

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