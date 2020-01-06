Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его «самым быстрым в мире», передает РИА «Новости».

Кэнтаро отметил, что МиГ-25 до сих пор является «номером один» в мире среди скоростных военных истребителей.

По мнению аналитика, данный истребитель уже в течение 50 лет является «королем скорости».

МиГ-25 создавался в СССР для противодействия создававшимся в 1960-х годах в Соединенных Штатах военным самолетам «класса 3М». В 1962 году он поставил мировой рекорд по скорости, который до сих пор никто не побил. Кроме того, на истребителе установлен рекорд скороподъемности.