Белоруссия и США обсудили взаимодействие в военной сфере

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Представители оборонных ведомств Белоруссии и США провели встречу, сообщает «Интерфакс» ос ссылкой на министерство обороны республики.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.

Кроме этого, участники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

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