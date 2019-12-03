Белоруссия и США обсудили взаимодействие в военной сфере
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Представители оборонных ведомств Белоруссии и США провели встречу, сообщает «Интерфакс» ос ссылкой на министерство обороны республики.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.
Кроме этого, участники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.
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