У берегов Израиля обнаружена российская подлодка

Российскую подлодку заметили в 15 км от берегов Израиля. Об этом сообщает издание Ynet.

По поступившей информации, инцидент случился три месяца назад.

Как стало известно, субмарина продвинулась вглубь территориальных вод Израиля на 7 км.

По данным издания, израильские военные связались с экипажем, после чего подлодка отправилась в западную часть Средиземного моря.

Предполагается, что российская субмарина могла заниматься разведкой или сбором сведений о газовых месторождениях.