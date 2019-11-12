У берегов Израиля обнаружена российская подлодка
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Российскую подлодку заметили в 15 км от берегов Израиля. Об этом сообщает издание Ynet.
По поступившей информации, инцидент случился три месяца назад.
Как стало известно, субмарина продвинулась вглубь территориальных вод Израиля на 7 км.
По данным издания, израильские военные связались с экипажем, после чего подлодка отправилась в западную часть Средиземного моря.
Предполагается, что российская субмарина могла заниматься разведкой или сбором сведений о газовых месторождениях.