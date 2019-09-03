Минобороны заявило об уничтожении двух беспилотников у базы РФ в Сирии

В российском Минобороны проинформировали об уничтожении двух принадлежащих террористам биспилотников, которые приблизились к сирийской авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 21.20 мск. Беспилотники были обнаружены средствами контроля воздушного пространства России.

«БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что они были ликвидированы.

Ранее Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р».