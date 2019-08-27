В России обеспокоены желанием США разместить ракеты в АТР
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Российский секретарь Совбеза Николай Патрушев беспокоится из-за того, что американская сторона намеревается установить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на его заявление.
Как отмечается, Патрушев встретился и поговорил с главой минобороны Малайзии Мохамадом Сабу и гендиректором совета нацбезопасности страны Енку Хамза Туан Матом.
Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества по совету безопасности, поговорили про борьбу с терроризмом в мире и морскими пиратами.
Также российский представитель выразил крайнюю обеспокоенность из-за действия США и желания разместить ракеты в АТР.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США.