В России обеспокоены желанием США разместить ракеты в АТР

Российский секретарь Совбеза Николай Патрушев беспокоится из-за того, что американская сторона намеревается установить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на его заявление.

Как отмечается, Патрушев встретился и поговорил с главой минобороны Малайзии Мохамадом Сабу и гендиректором совета нацбезопасности страны Енку Хамза Туан Матом.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества по совету безопасности, поговорили про борьбу с терроризмом в мире и морскими пиратами.

Также российский представитель выразил крайнюю обеспокоенность из-за действия США и желания разместить ракеты в АТР.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США.