Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Альтиус-У»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/11656057/RIAN_3155832.HR.ru-pic905-895x505-86211.jpg">

Минобороны опубликовало видео в Сети первого полета шеститонного беспилотника «Альтиус-У». Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах видны взлет беспилотника, его маневрирование в небе и посадка.

Отмечается, что полет составил 32 минуты на высоте 800 м в автоматическом режиме на испытательном аэродроме.

Все системы комплекса сработали штатно.

Ранее Министерство обороны опубликовало видеозапись первого полета нового тяжелого беспилотника «Охотник», который полетал вместе с истребителем.