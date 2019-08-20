Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео в Сети первого полета шеститонного беспилотника «Альтиус-У». Об этом сообщает РИА «Новости».
На кадрах видны взлет беспилотника, его маневрирование в небе и посадка.
Отмечается, что полет составил 32 минуты на высоте 800 м в автоматическом режиме на испытательном аэродроме.
Все системы комплекса сработали штатно.
Ранее Министерство обороны опубликовало видеозапись первого полета нового тяжелого беспилотника «Охотник», который полетал вместе с истребителем.