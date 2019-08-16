Освобожденный в Гибралтаре танкер покинет порт с новым названием
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Задержанный властями Гибралтара танкер с иранской нефтью Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами.
Как отмечается, владелец судна направил запрос о разрешении танкеру отправиться в пункт назначения под флагом Исламской Республики Иран и с новым названием «Adrian Darya»
Судно поплывет к Средиземному морю после заправки.
Ранее сообщалось, что власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1.