Освобожденный в Гибралтаре танкер покинет порт с новым названием

Задержанный властями Гибралтара танкер с иранской нефтью Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами.

Как отмечается, владелец судна направил запрос о разрешении танкеру отправиться в пункт назначения под флагом Исламской Республики Иран и с новым названием «Adrian Darya»

Судно поплывет к Средиземному морю после заправки.

Ранее сообщалось, что власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1.