Назван срок окончания поставок С-400 из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки С-400 в Турцию из России могут завершиться к апрелю 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также выразил надежду на то, что часть работы по установке С-400 закончится к концу этого года.

Эрдоган отметил, что полностью поставка может завершиться к апрелю 2020 года.

Военное представительство Турции заявляло о начале поставок С-400 в страну.

Ранее сообщалось, что два самолета с российскими С-400 прибыли Турцию.