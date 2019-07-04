Куда плыл «Лошарик» с погибшими моряками, рассказали в США

Глубоководная атомная станция АС-31, известная под названием «Лошарик», направлялась в Северную Атлантику.

Такое мнение выразил Военно-морской институт США.

В институте полагают, что подобного рода лодки для глубоководных исследований используются в России для отрабатывания определенных действий в Атлантике.

В частности, они могут размещать миниатюрные устройства на дне моря. По мнению США, станции типа «Лошарика» используются российским Минобороны для расширения притязаний на морское дно Северного Ледовитого океана.

Ранее сообщалось, что причиной аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море могло стать короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля.