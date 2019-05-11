Летевший из Грузии Ан-12 посадили и обыскали в Индии

Следовавший из Тбилиси грузовой самолет Ан-12, был принудительно посажен ВВС Индии в Джайпуре, сообщает ТАСС.

Самолет следовал в Нью-Дели через пакистанский город Карачи.

Судно было отпущено после досмотра и допроса членов экипажа полицией.

Как сообщили ВВС Индии, самолет не отвечал на радиозапросы наземных служб, также он не следовал по санкционированному маршруту.

По информации местных СМИ, самолет Ан-12 принадлежит Украине.

Какой именно груз он перевозил, не сообщается.