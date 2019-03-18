В Грузии стартовали военные учения НАТО
В Грузии состоялась официальная церемония открытия военных учений NATO-Georgia Exercise 2019, в которых примут участие около 350 военнослужащих из 24 стран-членов и партнеров НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественное телевидение Грузии.
Отмечается, что они станут вторыми международными военными учениями в Грузии после вступления страны в НАТО в 2014 году. Первые прошли в 2016 году, в них участвовали военные из 14 стран-участниц и партнеров альянса.
«Целью учений является повышение взаимосовместимости Сил обороны Грузии и вооруженных сил стран-членов и партнеров НАТО ... [и] отработка всеобъемлющего реагирования на кризисные ситуации», — рассказали в грузинском минобороны.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что с 1990-х НАТО «расширяется строго на Восток».