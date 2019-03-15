В Совбезе заявили заявили о переброске войск НАТО к границам России

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в беседе с «Красной звездой» заявил, что с 1990-х НАТО «расширяется строго на Восток».

По его словам, за последние два года численность военных «первоочередного задействования» альянса выросла в 1,6 раза, с 25 до 40 тысяч человек. Попов добавил, что в Прибалтике развернуты «усиленные батальонные тактические группы», численность которых может достигать тысячи человек.

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«Реанимируется существовавшая в годы «холодной войны» система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу», — рассказал замсекретаря.

Он также напомнил, что в последнее время военнослужащие НАТО чаще проходят боевую подготовку в «непосредственной близости» от границ России.

Ранее Попов заявлял, что НАТО открыло в Прибалтике структуры, которые нацелены на «ведение масштабной информационной войны».