Вертолеты Ка-52 модернизируют с учетом сирийского опыта

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» модернизируют, исходя из опыта их применения в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

По его словам, изменения коснутся генераторов и оптико-электронных систем.

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«Мы уже работаем по замене генераторов, чтобы они обеспечивали большим количеством энергии», — добавил Богинский.

Он отметил, что комплексные работы по Ка-52 и Ми-28 включают модернизацию, связанную с распознаванием и обнаружением целей.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал о превосходстве российских Ка-52 над украинскими ПВО.