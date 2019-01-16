Путин раскритиковал курс НАТО на расширение в Европе
Президент России Владимир Путин заявил, что стремление НАТО укрепить свое присутствие является «деструктивной» стратегией. Свое мнение он выразил в интервью сербской газете «Политика».
Президент подчеркнул, что курс НАТО на расширение в странах Европы является пережитком «холодной войны». Он добавил, что в настоящее время альянс хочет усилить свое присутствие на Балканах.
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«Однако тем самым он лишь воссоздает разделительные линии на европейском континенте, грубо нарушает принцип неделимости безопасности», — сказал Путин.
Он отметил, что такие действия альянса не приводят к укреплению стабильности в регионе, а только усиливают напряженность.
В конце прошлого года Путин призвал развивать армию и избегать гонки вооружений.