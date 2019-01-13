NHK: элитные силы Японии и США провели совместные учения

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Элитные военные десантные подразделения Японии и США провели 13 января учения на полигоне «Нарасино» неподалеку от префектуры Токио. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Сообщается, что учения имитировали операцию на отделенном острове в Восточно-Китайском море, захваченном условным противником. Японские и американские военные отработали высадку парашютного десанта.

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По данным телеканала, японская сторона задействовала на учениях более 2 тыс. человек.

Как отмечается, японо-американские силы успешно отбили у противника временно захваченный условный остров в районе, где Токио и Пекин ведут территориальный спор.

Ранее сообщалось, что США решили отправить военные корабли в Арктику.