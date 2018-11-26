В ФСБ рассказали о дальнейшей судьбе задержанных кораблей ВМС Украины
Задержанные в Черном море корабли ВМС Украины траснпортируются в порт Керчи, заявил официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Антон Лозовой, передает ТАСС.
«Все три судна задержаны, доставляются в порт Керчь», — сказал Лозовой.
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Он также подчеркнул, что трем легко раненным украинским военным была оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что ФСБ применила оружие при задержании нарушивших границу с Россией кораблей Украины.
«Газета.Ru» следила за развитием событий в Азовском море в режиме онлайн.