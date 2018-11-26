Порошенко объяснил введение военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не приведет к проведению Киевом наступательных операций, сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что это не изменит положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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«Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия», — сказал он.

Кроме того, Порошенко уточнил, что введение военного положения не предполагает ограничения прав и свобод граждан.