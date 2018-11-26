Порошенко объяснил введение военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной рады Украины, 22 ноября 2018 года РИА «Новости»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не приведет к проведению Киевом наступательных операций, сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что это не изменит положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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«Введение военного положения никаким образом не значит, что Украина будет проводить какие-то наступательные действия», — сказал он.

Кроме того, Порошенко уточнил, что введение военного положения не предполагает ограничения прав и свобод граждан.