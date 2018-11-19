Путин призвал развивать армию и избегать гонки вооружений

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/12059881/RTS261PK-pic905-895x505-22570.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в условиях непростой обстановки в мире обязана обеспечить сбалансированное развитие армии и флота и при этом не дать втянуть себя в милитаристскую гонку, передает РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что обстановка в мире не только не стала спокойнее, но даже ухудшилась в ряде регионов.

Реклама

Он добавил, что НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи российских границ, что ставит под вопрос будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

«В этих условиях, не давая втянуть в себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы», — сказал Путин.

По мнению президента, результаты последних лет свидетельствуют о том, что российский военные научились так работать.

Ранее сообщалось, что Путин обещал ответить на выход США из ДРСМД.