В Кремле отреагировали на инцидент с «Адмиралом Кузнецовым»

__is_photorep_included12040249: 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о ситуации с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», на который упал кран с плавучего дока ПД-50. Слова Пескова передает РИА «Новости».

«Уже были заявления Объединенной судостроительной корпорации о том, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по «Адмиралу Кузнецову», нет», — сказал Песков.

Реклама

Также он подчеркнул, что ситуация с затоплением дока является «нештатной», однако, по его данным, «предпринимаются меры» для ее решения. Песков добавил, что Кремль оперирует сведениями, которые поступают от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее в ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана.