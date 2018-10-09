В Совфеде отреагировали на сообщения о планах «превратить» Ливию в Сирию

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал «бредовой идеей» публикации в западных СМИ о том, что российская сторона якобы планирует дестабилизировать Ливию, превратив ее в «новую Сирию», передает НСН.

«Бредовость идеи, согласно которой мы якобы будем в той или иной стране дестабилизировать ситуацию, плодить хаос ради того, чтобы продолжать заполнять Европу нелегальными иммигрантами, не требует комментариев. Совершенно очевидно, что Россия никогда так не действовала и действовать не собирается впредь. Проблема массовой иммиграции – это глобальная проблема, к которой человечество обращается давно, последовательно», — сказал Косачев.

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Он также подчеркнул, что Россия, со своей стороны, активно участвует в программах противодействия нелегальной иммиграции, так как сама «оказывается в заложниках у этой проблемы».

Ранее The Sun со ссылкой на источники сообщило, что Россия намерена превратить Ливию в «новую Сирию».