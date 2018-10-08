ТАСС: российские С-300 достались Сирии безвоздмездно

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Россия безвоздмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы (ЗРК) С-300, передает ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.

Как отмечается, каждый из трех дивизионов С-300 содержал по восемь пусковых установок, а также по боекомплекту для каждого из дивизионов в составе более 100 зенитных управляемых ракет.

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По данным источника, данные установки ранее находились на вооружении одного из зенитных ракетных полков ВКС России, который впоследствии был переоснащен на систему С-400 «Триумф». Переданные Сирии установки прошли капитальный ремонт и полностью пригодны для решения боевых задач.

Он добавил, что российские ЗРК были «переданы сирийской стороне на безвозмездной основе».

Ранее в МИД России рассказали, как изменился расклад сил в Сирии после поставки С-300.