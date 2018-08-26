В НАТО обнаружили 50 «шпионских кораблей» в Эгейском море

В НАТО заявили об обнаружении 50 «подозрительных судов», ведущих разведку в Эгейском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческую газету Real.

Отмечается, что список кораблей был передан Береговой охране Греции Альянсом. По данным издания, речь идет о рыболовных, парусных и прогулочных судах, которые плавают в Эгейском море, собирая информацию.

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Также подчеркивается, что корабли-шпионы собирают информацию не только о греческих военных объектах, но и о передвижениях военно-морских сил США, которые в последнее время увеличились на греческой территории.

Ранее сообщалось, что фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» совершают плановый переход в Средиземное море.