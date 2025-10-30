«Кинжалы» просто так не применяют»: города Украины остались без света после массированного удара

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по Украине в ночь на 30 октября

Российские войска нанесли массированный удар с применением ракет «Кинжал» по военным и энергетическим объектам на Украине. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что целью атак были стратегически важные подземные объекты Украины. Украинские СМИ сообщили о поражении нескольких ТЭС и ТЭЦ — во Львове и в Киеве произошли перебои с электроэнергией. На фоне ударов Польша подняла в воздух истребители.

Российские военные нанесли массированный удар по территории Украины в ночь с 29 на 30 октября, сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам», — сказано в сводке ведомства.

В министерстве заявили, что все назначенные объекты поражены.

Перебои со светом на Украине после атак России

По данным Telegram-канала SHOT, для удара использовали более сотни беспилотников «Герань-2», десятки ракет «Кинжал» и «Калибр». Целями были военные и энергетические объекты Украины.

Канал пишет, что «Кинжал» атаковал Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. В Ладыжине повреждена критическая инфраструктура, сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. Сейчас там нет воды и отопления, выяснило агентство УНИАН. Секретарь горсовета Александр Коломиец пояснил, что к городу скоро подвезут техническую воду, там также запустят колонки водоснабжения и систему альтернативного теплоснабжения.

Власти Ивано-Франковской области Украины сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры на рассвете. Украинские СМИ заявили, что удары в регионе нанесены по Бурштынской ТЭЦ.

Также была атакована энергетическая инфраструктура в Запорожье, объекты загорелись.

Мощные взрывы были во Львове, а также в городе Стрый Львовской области. Кроме этого, ракеты заметили в Белой Церкви (Киевская область) и в Хмельницкой области. Во Львове и в Киеве произошли перебои со светом .

Взрывы были слышны в Монастырище Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и в Павлограде Днепропетровской области. В Николаевской области после ракетной атаки произошли задержки поездов на четырех маршрутах.

Украинское минэнерго подтвердило, что ночью наносили удары по энергетической инфраструктуре. По всей Украине объявлялась воздушная тревога.

«Во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления [электроэнергии]», — сказано в сообщении «Укрэнерго». Отключения будут происходить с 08:00 до 19:00.

По данным российского военного блогера Бориса Рожина, украинская сторона ожидала удар, причем даже более мощный .

Удары по важным подземным объектам

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru предположил, что российские «Кинжалы» могли ударить по стратегически важным подземным военным объектам на Украине , поскольку обычно такой тип оружия используется для уничтожения защищенных целей:

«Кинжалы» просто так не применяют. Это серьезная и дорогая ракета. Если их действительно применили минувшей ночью, то их целью могли стать подземные производства БПЛА и военные производства, расположенные глубоко под землей. Для уничтожения подобных объектов нужны именно такие боеприпасы, способные пробивать землю, бетон и так далее за счет кинетической энергии».

Дандыкин отметил, что только гиперзвуковая ракета не может гарантировать полного уничтожения подобного эксперта. Вероятно, для этой цели также использовали «Калибры» и флот.

«Могли еще отработать по различным командным пунктам Украины. Работали, уверен, только по точно разведанным целям», — заключил Дандыкин.

Польша подняла истребители на фоне ударов по Украине

На фоне атак по территории Украины в Польше подняли дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, рассказали в оперативном командовании польской армии. В повышенную готовность привели средства ПВО и радиолокационной разведки. Эти меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». В связи с проведением операций также закрыли аэропорты в Радоме и Люблине.