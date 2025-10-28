«Нет большего позора»: тысячи бойцов ВСУ может затопить после ударов по Белгородскому водохранилищу

Тысячи бойцов Вооруженных сил Украины оказались под угрозой затопления из-за атаки ВСУ на дамбу в Белгородском водохранилище, произошедшей в конце прошлой недели. При прорыве плотины поток воды может дойти до находящегося под контролем ВСУ Волчанска и смыть оборонные линии украинской армии. В Госдуме заявили, что в ВСУ серьезно пожалеют об атаке, так как российские войска отвечают на подобное «с особой жесткостью».

Около четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) может затопить из-за атак на дамбу Белгородского водохранилища, пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, украинские военные запускали беспилотники по плотине из города Волчанска Харьковской области. Волчанск — важный для ВСУ логистический участок. Он расположен неподалеку от Белгородской области, в месте, где российская сторона намерена создать буферную зону для безопасности приграничья. ВСУ пытаются идти в контратаку довольно большими группами, но каждый раз им не удается восстановить контроль над утраченными позициями.

Расширение килл-зоны вокруг Волчанска ВС РФ расширяют килл-зону (зона между противниками, пересечение которой заканчивается смертью, обычно ее контролируют с помощью БПЛА) вокруг Волчанска, заявила офицер отделения коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Руслана Богдан. По ее словам, там поражают все, что движется.



Якобы три месяца назад еще была возможность зайти в серую зону, но сейчас из-за постоянных ударов украинские военнослужащие передвигаются с особой осторожностью.



Волчанск также постоянно штурмуют. По словам Богдан, в нем осталось только несколько домов, по факту города уже нет.

В этот приграничный город и пойдет вода из Белгородского водохранилища в случае прорыва. Ожидается, что поток смоет все оборонные линии 57-й и 58-й бригад ВСУ. Вероятно, после этого украинская сторона не сможет удерживать Волчанск.

«Препятствий для продвижения наших в Харьковской области нет. Однако сейчас ситуация под контролем — водохранилище под надзором ВС РФ. ВСУ четвертый раз пробовали атаковать ее дронами, но безрезультатно», — сказано в материале.

Mash пишет, что часть территории все же подтопило, но там находится серая зона, а всех жителей эвакуировали. В Белгородской области временно переселили 156 жителей, 13 из них уже вернулись домой. Территорию круглосуточно охраняют полиция и силовики.

«Угроза затопления станет серьезной только при разрушении плотины — выход реки Донец за берега продлится не больше двух недель», — заключил Mash.

Командующий подразделения Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр назвал украинских дроноводов из первого отдельного центра Сил беспилотных систем ответственными за удар по дамбе .

ВС России ответят с особой жесткостью

Депутат Госдумы Юрий Швыткин сказал «Ленте.ру», что ВСУ атакой по плотине хотели посеять панику среди россиян.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью News.ru призвал виновных готовиться к смерти:

«Много людей серьезно пострадают за удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища. Нет большего позора для военного, чем атаковать мирных граждан. Я знаю, что они очень серьезно пожалеют об этом. Это уже не в первый раз. ВС РФ на такие вещи отвечают с особой жесткостью. Пусть готовятся к смерти. А лучше пусть сразу ползут к кладбищу».

Колесник отметил, что сейчас можно построить дополнительные дамбы. По его словам, Россия умеет справляться с такими происшествиями.

Эвакуация жителей Белгородской области

25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что плотина Белгородского водохранилища пострадала в результате удара ВСУ.

«Враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около тысячи жителей», — написал Гладков.

Губернатор объявил, что в добровольном порядке жители домов в селах Безлюдовка, Новая Таволжанка и городе Шебекино могут переселиться в пункт временного размещения (ПВР) в Белгороде, если у них нет другого жилья. На следующий день Гладков уточнил, что в Шебекинском округе сохраняется стабильная обстановка. Большая часть жителей уехала к родственникам, только 16 человек разместились в ПВР.

«Вода частично затопила только чуть более десяти частных огородов, жилье не подтоплено. Сейчас максимально мониторим ситуацию. <...> В распоряжение правительства поступило 877 миллионов рублей из федерального центра. Эти деньги пойдут 47 сельскохозяйственным предприятиям на возмещение ущерба. Обязательно этот вопрос рассмотрим на заседании правительства, наша задача — максимально быстро довести их до пострадавших предприятий», — написал Гладков.

СМИ утверждают, что в данный момент утечек в плотине нет. Однако ВСУ могут нанести новые удары.