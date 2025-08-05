Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам

Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявили в МИД РФ. Это заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подлодок ближе к РФ, однако российские власти и до этого допускали отмену моратория. В частности, после того как США анонсировали размещение в 2026 году дальнобойного оружия в Германии. О том, что последует за отменой моратория на РСМД и как она связана с серийным производством «Орешника», рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

8 декабря 1987 года Рональд Рейган и Михаил Горбачев в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В соответствии с ДРСМД стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также пусковые установки для них.

К июню 1991 года Договор был выполнен: США уничтожили 846 ракетных комплексов, СССР — 1846 комплексов. Попутно Михаил Горбачев и Эдуард Шеварнадзе от излишнего усердия «сдали» американцам оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока» с дальностью стрельбы в 400 км разработки Коломенского КБ машиностроения, который вообще не подпадал под ограничения РСМД.

Однако в начале 2019 года в Вашингтоне объявили об одностороннем выходе из ДРСМД. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года. Последующие шаги коллективного Запада вели и продолжат вести только к наращиванию в прилегающих к России регионах ракетных потенциалов.

К примеру, с 2016 года (когда еще действовали ограничения, накладываемые ДРСМД) в интересах Сухопутных войск ВС США начал разрабатываться перспективный оперативно-тактический ракетный комплекс Precision Strike Missile (PrSM). Ожидается, что PrSM заменит находящуюся на оснащении Сухопутных войск ракету ATACMS и предоставит им новые возможности. В дальнейшем предполагается глубокая модернизация PrSM с увеличением дальности стрельбы до 800 км.

Также в интересах Сухопутных войск ВС США создается перспективный подвижный ракетный комплекс средней дальности MRC (Mid-Range Capabilities) Typhon. Мобильная наземная пусковая установка предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk (с дальностью стрельбы до 1,8 тыс. км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км в нынешней версии).

Это первое наземное ударное средство средней дальности США после расторжения в 2019 году российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ракетную батарею Typhon входят четыре мобильные пусковые установки, передвижной командный пункт, транспортно-заряжающая машина и машина обеспечения боевого дежурства.

«Создал большие трудности»: какие подлодки и зачем прибыли ближе к России по приказу Трампа Президент США Дональд Трамп 4 августа заявил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные... 04 августа 13:05

В мае 2024 года ВМС США разместили комплексы MRC Typhon на датском острове Борнхольм в Балтийском море для проведения учений, а месяцем ранее Пентагон развернул систему MRC Typhon на Филиппинах. С 2026 года на территории Германии начнется развертывание новых огневых средств большой дальности.

Все это создает прямую угрозу безопасности Российской Федерации. При этом призыв Москвы к НАТО, как отмечают в МИД России, объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.

Помимо всего прочего, ракеты средней и меньшей дальности имеют на оснащении национальных вооруженных сил многие соседи России — Китай, Индия, Пакистан, Иран.

Руководство России примет решение по конкретным мерам реагирования. В этом плане следует отметить, что в РФ развернуто серийное производство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности.

В открытом доступе появились некоторые технические характеристики «Орешника»: максимальная дальность стрельбы комплекса составляет 5500 км, скорость полета ракеты на маршевом участке достигает 10 Мах (около 3 км/с), масса боевой части — 1,5 т . Тротиловый эквивалент ядерной боевой части «Орешника» составляет 900 Кт. Расчетное время полета ракеты до штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в бельгийском Монсе — не более 17 минут.

28 ноября на саммите ОДКБ Владимир Путин сообщил, что ракета «Орешника» способна поражать заглубленные объекты противника (в первую очередь командные пункты), при этом температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия.

По словам Верховного главнокомандующего, массированное применение ракет этого типа по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия». «Все, что находится в центре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — уточнил президент России.

В декабре прошлого года Владимир Путин объявил о намерении разместить ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии. По всей видимости, это произойдет не ранее второй половины 2025 года.

И есть все основания предполагать, что с развертыванием серийного производства «Орешника» комплекс начнут получать приграничные оперативно-стратегические объединения ВС РФ (округа) и, вполне возможно, общевойсковые (танковые) армии на важнейших направлениях. Скорее всего, соединения, которые получат на вооружение «Орешник», будут именоваться ракетными бригадами. В некоторых случаях — ракетными бригадами РВГК (резерва Верховного главного командования).

В подобных условиях придерживаться каких-либо добровольных мораториев на развертывание РСМД в европейской части России (а в последующем и Центрально-Азиатском стратегическом регионе и на Дальнем Востоке) нет никакого смысла и необходимости.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).