На Западе оценили последствия размещения «Орешника» в Белоруссии

Потенциальное размещение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии не увеличивает риск ударов баллистическими ракетами по Украине и странам НАТО. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению авторов, Россия продолжает стратегические усилия по расширению военного присутствия в Белоруссии в рамках Союзного государства.

Аналитики утверждают, что размещение ракет «Орешник» в Белоруссии не увеличивает непосредственные риски ударов по Украине или странам НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря попросил главу российского государства Владимира Путина разместить систему «Орешник» на территории республики.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия может разместить «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что с «Орешником» общаться с партнерами будет легче.