«Что-то подгнило»: зачем НАТО крупнейшие морские учения Baltops 24

Что особенного в Baltops 24

В ходе учений Baltops 24 предполагается отработать высадку морского десанта, огневую поддержку войск на побережье противника, действия по поиску и уничтожению подводных лодок, отражение ударов средств воздушного нападения вероятного противника, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных беспилотных летательных аппаратов и иные боевые задачи.

Учения Baltic Operations (BALTOPS) представляют собой ежегодные военные учения, проводимые с 1971 года в Балтийском море и прилегающих к нему регионах. В них обычно участвуют США, Германия, Франция, Канада, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Соединенное Королевство, Финляндия (иногда и другие страны).

Таким образом, с одной стороны, Baltops 24 представляют собой достаточно рутинное мероприятие в сфере боевой и оперативной подготовки Объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса. С другой стороны, проводить их по прежним лекалам уже нельзя. И об этом более чем наглядно свидетельствует опыт СВО, в частности боевые действия на Черном море.

Вполне возможно, что на основе полученного опыта в НАТО будет рассматриваться вопрос о целесообразности нахождения кораблей крупного водоизмещения (и подводных лодок в том числе) в водах Балтийского моря, поскольку оно насквозь простреливается противокорабельными ракетными комплексами. Любой его район находится в зоне досягаемости тактической авиации, а перед массированным ударом безэкипажных катеров (и подводных беспилотных аппаратов) может не устоять и достаточно крупный отряд боевых кораблей.

Помимо всего прочего, мелководное Балтийское море просто идеальный регион для массированных минных постановок, которые могут полностью парализовать в полном объеме любые разновидности военно-морской деятельности.

Годовщина «контрнаступа»

Также следует напомнить, что на этой неделе исполнился год со дня начала знаменитого украинского «контрнаступа». Дело в том, что планирование этой наступательной операции ВСУ осуществлялось на основе уставных норм и положений боевых документов Североатлантического альянса (и участвовали во всем этом офицеры и генералы НАТО).

Исключительно большие надежды при этом возлагались на западное вооружение и военную технику. Военнослужащие ВСУ чуть ли не в выхлопные трубы и гусеницы целовали британские, немецкие и американские танки Challenger 2, Leopard 2 и M1 Abrams.

В украинской армии и на Западе были настолько уверены в успехе задуманной операции, что даже (к слову говоря, это случай, не имеющий прецедента в военной истории) снимали рекламные ролики по поводу предстоящей наступательной операции и разгрома «орков». Им казалось, всего одно усилие — и сиволапые окажутся за Волгой и в предгорьях Урала.

Как СВО смешала карты

Тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил незадолго до начала наступательной операции: «Мы дали ВСУ все необходимое для победы». И вот на выходе получился такой оглушительный афронт.

А ведь практически все в ВСУ было построено на основе уставов ВС США и государств-участников НАТО, в обучение войск были положены все нормы и положения наставлений по боевой и оперативной подготовке Североатлантического альянса, части и соединения были снабжены западным вооружением и военной техникой. И на выходе — полное отсутствие какого-либо результата.

Вывод в этом случае напрашивается только один — «Something is rotten in the state of Denmark» («Подгнило что-то в Датском королевстве», цитата трагедии Шекспира «Гамлет». — «Газета.Ru»), точнее, в Североатлантическом альянсе. И многое в сфере военного строительства и в подготовке войск, вооружении и военной техники в НАТО придется пересматривать. В равной степени это касается и Объединенных военно-морских сил, которые участвуют в настоящее время в учениях на Балтийском море.

И Baltops 24, несомненно, будут проводиться под сильным влиянием опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом достаточно ясно говорит хотя бы акцент на действиях надводных и подводных беспилотных летательных аппаратов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).