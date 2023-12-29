«Враг изобретателен и хитер». Чего ожидать от ВСУ в новогодние праздники Полковник Ходаренок ожидает ударов ВСУ по объектам ВС РФ в новогоднюю ночь

Вооруженные силы Украины готовят в новогоднюю ночь для ВС РФ акции, способные привести к большим потерям в личном составе, вооружении и военной технике, и вызвать большой резонанс в российском обществе. К чему надо готовиться личному составу российской армии, проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Напомним, что прецеденты ударов по российским войскам в новогодние ночи уже были. В частности, в ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года ВСУ нанесли удар по зданию профтехучилища №19 на Кремлевской улице в Макеевке в ДНР. Расстояние от переднего края до здания составляло всего 14 км.

По профтехучилищу именно в полночь был нанесен удар по меньшей мере четырьмя снарядами РСЗО М142 HIMARS. Помимо подрывов собственно боевых частей ракет РСЗО, произошла детонация боеприпасов, складированных в ПТУ. Все это привело к полному разрушению здания и гибели большого числа военнослужащих, сосредоточенных в этом ПТУ в новогоднюю ночь.

Также следует отметить, что установки М142 HIMARS Вооруженных сил Украины, принимающие участие в ударе по ПТУ в Макеевке, были украшены новогодней атрибутикой, как и личный состав боевых расчетов этих РСЗО.

Не приходится ни секунды сомневаться, что руководство Вооруженных сил Украины намерено повторить подобные акции и в предстоящую новогоднюю ночь. Возникает вопрос, удары по каким объектам ВС РФ рассматриваются специалистами ВСУ в первую очередь.

В этом плане ведь для Киева весьма важны не только потери в технике и личном составе, нанесенные ВС РФ, но и главным образом тот резонанс в российском обществе, который могут вызвать действия ВСУ. Новогодняя ночь в этом плане наверняка вызовет дополнительный эффект.

По каким объектам могут ударить?

Вполне возможно, что это будут удары по пунктам управления (гибель руководящего состава всегда вызывает крайне болезненную реакцию в армии и народе), аэродромам ВКС и площадкам базирования армейской авиации, военно-морским базам (главным образом, по крупным надводным кораблям). Возможны и другие варианты — объекты складирования ГСМ, энергетика, инфраструктура (мосты и Крымский мост в особенности). Нельзя исключать и действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тылу российских войск.

Возникает вполне естественный в этом случае вопрос – что делать? В общем-то, все возможные меры, которые необходимо принять в подобной обстановке, давно известны. В первую очередь, требуется усилить разведку всех видов, охрану и оборону наиболее важных объектов, в войсках ПВО по максимуму увеличить количество сил и средств, находящихся на боевом дежурстве, по возможности рассредоточить запасы боеприпасов и материальных средств, перебазировать самолеты (вертолеты) оперативно-тактической и армейской авиации на аэродромы (площадки) рассредоточения.

Наконец, в новогоднюю ночь не следует допускать ненужных скоплений личного состава в зоне досягаемости РСЗО и крылатых ракет противника.

Особое внимание следует обратить на прикрытие крупных надводных кораблей Черноморского флота, находящихся в базах.

Где бы они не стояли на якорных стоянках (или у пирсов), в насквозь простреливаемой противокорабельными ракетами акватории Черного моря нельзя полагать, что корабли ЧФ находятся даже в относительной безопасности.

Кроме того, вполне возможны массированные атаки безэкипажных катеров ВМС Украины . К слову говоря, в последнее время таких атак не было и вполне возможно, что противником готовится именно массированный удар (то есть заранее создаются необходимые запасы подобных средств поражения). А катера могут достать наши корабли и в Новороссийске, и в Туапсе, да и во всех остальных пунктах базирования на кавказском побережье Черного моря. Опять-таки, напомним, что результативные удары по кораблям (их потопление) вызывает большой резонанс в обществе. И противник непременно имеет это в виду.

Так что всегда следует помнить, что враг изобретателен, инициативен и хитер, и наверняка готовит в предстоящую новогоднюю ночь болезненные для нас удары по войскам и объектам Вооруженных сил России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).