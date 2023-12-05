«Лучшее решение в 2024 году». В Раде посоветовали женщинам идти на фронт Депутат Рады Безуглая призвала украинских женщин идти добровольцами в ВСУ

В Верховной раде призвали волонтеров, в том числе женщин, вступить в ряды ВСУ в качестве добровольцев. Как отметила депутат Безуглая, лучшее решение в 2024 году — отправиться на фронт. В начале ноября газета The New York Times оценила число женщин-военных в рядах ВСУ в 43 тыс. человек. В конце ноября в Минобороны Украины рассказали, что женщин в ВСУ – уже 62 тыс., что составляет 7% от общего числа военных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Волонтеры на фронт

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Международный день волонтера предложила всем, кого касается этот праздник — в том числе женщинам — оправиться добровольцами на фронт.

По мнению парламентария, такое решение станет лучшей помощью мобилизованным от людей, жертвующих и проводящих сборы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А если говорят, да я же доначу/я волонтер, я держу фронт здесь? Потому и написала: лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин»,

— написала замглавы комитета Рады по обороне на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как отметила депутат Рады, она сама проходила воинскую службу в 2015 году, придя на службу по мобилизации.

Женщины в ВСУ

27 ноября Безуглая впервые раскрыла цифры плана по мобилизации на Украине. Тогда она заявила, что военкоматы страны намерены ежемесячно призывать в войска по 20 тыс. человек. Тогда же бывший заместитель главы министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что в войсках есть проблемы с вооружением, и призвала граждан активно участвовать в мобилизации.

Призывы касаются и женщин. Как написала газета The New York Times 8 ноября, число женщин-военнослужащих в рядах украинской армии к середине 2023 года выросло более чем на 40% по сравнению с 2021 годом и приблизилось к 43 тыс.

«Хотя Украина имеет преимущество от подаренных Западом вооружений, она полагается только на собственное население в качестве резерва для пополнения сил, а у России оно примерно в три раза больше.

Поскольку многое зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию», — написали в издании.

Тогда же в газете отметили, что украинское командование давно отменило ограничения на занятие ряда должностей, которые в прошлом могли занимать только мужчины. Речь идет, например, о снайперах, командирах танка, водителях грузовиков и пулеметчиков.

7% всех военных

Секретарь Минобороны Украины Людмила Дараган 24 ноября сообщила о планах ведомства нарастить число женщин-командиров рот на передовой.

Дараган указала, что на Украине «достаточно прогрессивное законодательство», однако гендерные стереотипы кое-где все еще действуют.

«У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. И это не зависит от профессиональности, профессионализма или личностных качеств»,

— сказала она во время выступления на Украинском женском конгрессе.

По ее словам, нужно преодолеть стереотип о том, что «женщина не может командовать». Также Дараган сообщила, что в ВСУ по состоянию на октябрь 2023 года служат 62 тыс. женщин, это около 7% от общего числа военнослужащих.

Как рассказали ТАСС граждане Украины во второй половине октября, на воинский учет в Киеве стали активно ставить женщин с медицинским образованием. Как отмечали собеседники агентства, «всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки», на этом фоне начались массовые увольнения медиков и очередная волна миграции.

С 1 октября на Украине вступил в силу закон, согласно которому на воинский учет должны встать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. При этом ограничения на выезд за границу для вставших на воинский учет, пока не предусмотрены.