«Это произошло? Нет». Экс-генерал ВСУ упрекнул Зеленского за обещания победы Генерал ВСУ в отставке Кривонос призвал Зеленского говорить правду о фронте

Бывший генерал ВСУ Кривонос заявил, что обещания Зеленского о победе над Россией не сбылись. По его словам, президенту Украины стоит сменить спичрайтера, который пишет для него тексты о ситуации на фронте. Зеленский продолжает отвергать идею проведения переговоров с Россией и выступает за дальнейшее наступление ВСУ. Накануне он заявил о необходимости трех побед, для выполнения задач Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Говорили про победу

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» упрекнул президента страны Владимира Зеленского в несбывшемся обещании победы над Россией.

«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили.<...> Но это все произошло на самом деле? Нет», — заявил Кривонос в программе телеканала.

По этой причине экс-генерал посоветовал Зеленскому сменить спичрайтера, который составляет тексты речи о ходе конфликта с Россией.

Кривонос добавил, что украинцы должны знать правду о ситуации на фронте.

Задачи Зеленского

Накануне президент Украины назвал три «победы», которые помогут Киеву решить необходимые задачи, — это победа в Конгрессе по поводу выделения дальнейшей финансовой помощи, согласование 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России и достижение открытого диалога по поводу членства страны в ЕС.

Президент Украины 21 ноября в интервью газете The Sun вновь отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии фронта. Как отметил глава государства, противник не боится и не остановится, поскольку не ощущает, что противостоит всему миру. Он призвал западных союзников увеличить поставки вооружений.

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал Зеленский.

8 ноября Зеленский заявлял, что Киев продолжит наступление в 2023 и 2024 годах несмотря на трудности переключение внимания Запада на ситуацию на Ближнем Востоке. Тогда он рассказал, что у ВСУ есть план, конкретные города и направления для ведения контрнаступления.

Упадническое настроение

ВСУ ведет контрнаступление с 4 июня. В Минобороны России заявляют, что с того времени украинская сторона не добилась каких-либо значимых результатов. 1 ноября глава ВСУ Валерий Залужный заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и прорыва не будет. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

16 ноября замминистра обороны России Александр Фомин отметил, что спецоперация продолжится до полного достижения ее целей.

«Специальная военная операция будет продолжена до полного достижения поставленных целей. Вновь поднимающий свою голову нацизм в Европе и геноцид русскоязычного населения на Украине будут остановлены», — заявил он.

Что с целями Зеленского?

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье заявила, что Украина в обозримом будущем станет частью ЕС.

«Очевидно, что Украина будет укреплять ЕС в обозримом будущем. Вступление Украины в ЕС отвечает нашим геополитическим интересам», — заявила она, добавив, что Германия не только продолжит поддержку Украины, но и увеличит ее.

Агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников в тот же день написало о желании ряда стран-членов ЕС смягчить предложения Брюсселя по санкциям в отношении России. Речь идет о мерах, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны.

Газета Politico 23 ноября написала о беспокойстве администрации президента США Джо Байдена в связи с задержками в обсуждении и голосовании пакета поддержки Украины в палате представителей конгресса. Как отметил собеседник издания, эта задержка особенно волнует Вашингтон, учитывая нехватку американской военной помощи, которую Украина уже испытывает.